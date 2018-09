John de Wolf in FC Rijnmond

John de Wolf schuift vrijdagmiddag aan in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Met de oud-verdediger bespreken we het aanstaande voetbalweekend.

In de uitzending is ook een reportage te zien over de terugkeer van Nicolai Jorgensen bij Feyenoord. De nodige kenners spreken zich uit over de veranderingen en verbetering voor Feyenoord, als hij weer inzetbaar is.

FC Rijnmond begint om 17:22 uur en is live te zien op TV Rijnmond, rijnmond.nl en ons officiële Facebook account van de sportredactie. Daar kan je ook vragen stellen die in de uitzending behandeld worden.