Activisten praten in Rotterdam met dalai lama over seksueel misbruik

De dalai lama ontmoet vrijdag in Rotterdam twaalf slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Het is voor het eerst dat de spiritueel leider van de Tibetaanse boeddhisten met misbruikslachtoffers praat.

De dalai lama bezoekt de havenstad om lezingen te geven over compassie en mededogen in Ahoy.

De twaalf slachtoffers komen uit de hele wereld. Hun misbruikverhalen gaan over vijf verschillende leraren. Ook de Amsterdamse Oane Bijlsma praat straks met de dalai lama. Volgens haar wordt het een belangrijk gesprek omdat seksueel misbruik binnen het boeddhisme een wijdverbreid probleem is.

"Een van de problemen is dat als je iemand ziet die met de dalai lama op de foto staat dan hebben mensen al snel het gevoel dat het een soort kwaliteitskeurmerk is. En dat is het niet.

Ook de vijf leraren uit onze verhalen hebben zo'n 'keurmerk'. Hij heeft ze publiekelijk geprezen en tempels voor hen geopend. Daardoor hebben mensen het gevoel dat ze bij deze leraren in veilige handen zijn", vertelt Bijlsma.

De Tibetaanse geestelijk leraar Sogyal Rinpoche zou seksuele toespelingen gemaakt hebben naar Bijlsma. "Hij is echt een vreselijke misbruiker." Daarna is ze vertrokken bij Rigpa, de boeddhistische onderwijsorganisatie van Rinpoche.

Geen paus

"Ik weet ook wel", zegt Bijlsma, "dat de dalai lama geen hoofdverantwoordelijke is. Het is niet zo dat hij de paus is die zijn geestelijke onder controle kan houden. Zo zit de hiërarchie in het Boeddhisme niet in elkaar."

"Ik hoop dat de dalai lama afstand neemt van misbruikplegers. Dat is bij Sogyal ook wel gebeurd, maar erg laat. Ik hoop dat hij zich nu in onze verhalen verdiept en er wat mee doet. Want het is een wijdverbreid probleem."