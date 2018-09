FC Dordrecht - FC Twente live op rijnmond.nl

De wedstrijd tussen FC Dordrecht en FC Twente is vanavond live te volgen op deze website. Verslaggever Sander Verrips doet vanaf 20:00 uur verslag van het duel aan De Krommedijk.

Het is overigens op dit moment nog wel onzeker of de wedstrijd doorgang vindt. Vanwege de aangekondigde politiestakingen zet burgemeester Kolff mogelijk een streep door het duel. Hij neemt om 13:00 uur een besluit over het doorgaan van de wedstrijd.

FC Dordrecht is de competitie matig begonnen. Alleen in de eerste speelronde, met een 0-0 tegen Helmond Sport, werd er een punt gepakt door het team van Gérard de Nooijer.