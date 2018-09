Begraafplaats Beukenhof schrapt burendag na bedreigingen

Het leek manager Henk Kroon van de Schiedamse begraafplaats Beukenhof zo'n goed idee. Tijdens Burendag volgende week zaterdag zou de Beukenhof niet alleen open zijn voor het publiek, maar ook met allerlei activiteiten geld inzamelen voor de Stichting Net Niet Genoeg. Maar na een storm van kritiek is het plan afgeblazen. "Misschien hadden we het springkussen achterwege moeten laten."

De Beukenhof zou op 22 september een open dag houden. Dat viel samen met Burendag. "En wij willen een goede buur zijn voor de Schiedammers. Veel mensen kennen ons, maar er zijn ook veel families die de Beukenhof nog niet kennen."

En zo ontstond het plan om van alles te organiseren om mensen bij de begraafplaats te laten kijken. Er zou een springkussen komen op het voorplein voor de kinderen en optredens van de Amazing Stroopwafels in de aula. En er zou geld worden opgehaald voor de Stichting Net Niet Genoeg.

Maar de ideeën zijn niet in goede aarde gevallen in Schiedam. Veel mensen vinden een begraafplaats geen goede plek voor festiviteiten. Ze zijn bang voor herrie op de begraafplaats. En dat hebben ze laten weten ook.

Dreigementen

Vooral bij de Stichting Net Niet Genoeg zijn dreigementen binnen gekomen, met name via social media. Daarop heeft de stichting aangifte gedaan en zich teruggetrokken.

Henk Kroon vindt het jammer dat er op 22 september alleen een open dag is, zonder de kinderactiviteiten voor de buurt. Hij erkent dat de communicatie over de deelname aan de Burendag beter had gemoeten.

Springkussen

"Ik ben er wel eerlijk in dat het springkussen misschien wat te ver ging. Dat trekt toch hele jonge kinderen die er vaak een heel luidruchtige boel van maken."

Tijdens de open dag gaat de geplande live-muziek in de aula wel gewoon door. De deuren zijn open van 11:00 tot 15:00 uur.