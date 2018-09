Deel dit artikel:











Man zwaar mishandeld in Charlois Foto: Politie

Een 41-jarige Rotterdammer is donderdagavond ernstig mishandeld in Rotterdam-Charlois. Het slachtoffer is met zwaar oogletsel en een verbrijzeld strottenhoofd naar het ziekenhuis gebracht.

Getuigen zeggen dat de man rond 22:30 uur ruzie had gekregen. Daarna is hij in elkaar geslagen. De politie laat verder weten dat de man een fiets bij zich had. Die is meegenomen. De politie denkt dat de man eerder op de dag met een groepje mannen heeft rond gehangen op het Zuidplein.