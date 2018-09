Het moet anders met de koe

Oude koeienfoto’s van Cas Oorthuys en nieuwe van Hans van der Meer in het Nederlands Fotomuseum tonen grote veranderingen in de Nederlandse melkveehouderij.

In de serie De Mix v an het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, laten fotografen van nu zich inspireren door het werk van fotografen van vroeger.

Fotograaf Hans van der Meer koos het boek RUNDVEE uit 1948 van Cas Oorthuys. Oorthuys maakte de foto's vlak na de oorlog in opdracht van het Ministerie van Landbouw.

Het moet anders

Hans van der Meer laat zien hoe het leven van de koe en het landschap in de Nederlandse melkveehouderij ingrijpend veranderd is. Hoe staat het met dierenwelzijn, milieu, hoe gaan boeren om met de veranderende regelgeving? Het zijn allemaal vraagstukken die terugkomen in het werk van Hans van der Meer die na zijn opdracht voor het Nederlands Fotomuseum verder is gegaan met het onderwerp en er zelfs een boek over heeft gemaakt met de titel Het moet anders . "Ik hoop dat mijn foto's vragen oproepen. De afstand tussen mensen en de wereld van de koe is steeds groter geworden."

In Chris Natuurlijk van 15 september vertelt Hans van der Meer over zijn fascinatie voor de veranderende wereld van de Nederlandse koe.

Nb : De foto in dit bericht hoort niet bij de foto-serie in het Nederlands Fotomuseum in de tentoonstelling De Mix: De Koe