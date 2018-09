Deel dit artikel:











Elvin Post in Chris Natuurlijk van 15 september Alien waarschuwing

Geloof in buitenaardse wezens en ufo's spelen een belangrijke rol in Arizona Blues van Elvin Post. In Chris Natuurlijk van 15 september vertelt hij over dit boek.

De Rotterdamse schrijver Elvin Post verdiepte zich voor zijn nieuwste boek Arizona Blues in de wereld van Amerikanen die geloven in buitenaards leven. Luister zaterdag 15 september naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Vanaf 08:00 uur op Radio Rijnmond.