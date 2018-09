Shirma Rouse over Aretha Franklin: 'Ik heb haar in Detroit beter leren kennen'

Shirma Rouse brengt zondag in De Doelen in Rotterdam een akoestisch eerbetoon aan Aretha Franklin. Het concert is het begin van een nieuwe theatertour. De plek voor de aftrap is met zorg gekozen. Vijftig jaar geleden gaf Aretha Franklin in De Doelen haar eerste concert buiten de VS.

Shirma Rouse had net 44 voorstellingen gedaan rond Aretha Franklin, toen de Queen of Soul overleed. Meteen was duidelijk dat er nog een tournee moest komen. "Ik heb haar zoveel jaar al geëerd toen ze nog leefde, dus ik dacht: ik moet iets doen."

De Doelen

Het is een akoestische concertreeks geworden. "Het is zo druk geweest dat ik dacht: ik doe iets lekker kleins in een paar mooie zalen. En ik dacht: wat is er mooier dan De Doelen, waar ze als eerste heeft gestaan buiten Amerika."

Aretha Franklin had vliegangst en gaf daarom geen concerten buiten Amerika. Voor Nederland maakte ze op 28 april 1968 een uitzondering. Ze gaf die dag een concert in De Doelen in Rotterdam en later in het Concertgebouw in Amsterdam. Van het tweede concert zijn beelden bewaard, van het optreden in De Doelen alleen krantenstukjes.

Uitvaart

Shirma Rouse is direct na het overlijden van Aretha Franklin naar Detroit gegaan. "Gewoon om haar te eren en te bedanken voor haar mooie muziek", zegt de Rotterdamse zangeres.

"Ik heb haar nooit live gezien. Maar door in Detroit te zijn heb ik haar wel beter leren kennen. Ik zat in hetzelfde hotel als al haar familieleden. Dat was niet gepland."

"Ik heb haar nicht gesproken en ik ben insta-vriend geworden met haar. Ik heb haar zoon en kleinkinderen ontmoet. De muziek van Aretha heeft door alle gesprekken een andere betekenis en lading voor me gekregen."

Rond de baar van de legendarische soulzangeres in het Charles H. Wright Museum of African American History in Detroit, voelde Shirma Rouse haar spirit. "Ik was heel dankbaar."

Shirma Rouse laat het niet bij de nieuwe concertreeks 'A Tribute!' Ze heeft ook plannen om rond de verjaardag van Aretha Franklin op 25 maart een project te doen met het Metropole Orkest.