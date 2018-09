Vergeten Verhalen: valhoedjes voor kinderen

Valhoedjes zijn de fietshelmpjes van vroeger. Al in zeventiende eeuw kregen kinderen bescherming door een soort bolle muts met een gevulde rand: een valhoedje.

In Museum Rotterdam is een aantal Rotterdamse exemplaren te vinden. Valhoeden werden in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw gebruikt. Mensen gaven hun jonge kinden vaak zo'n valhelmpje.

Zwemband

Rob Noordhoek van Museum Rotterdam: "Ze waren er van allerlei materialen en vormen, maar wat je het meest zag, was een ronde rand als een zwembandje die rond het hoofd zat en daarbovenop wat linten en opvulling naar het midden toe."

Reden voor de voorzichtigheid met kinderen was de hoge kindersterfte. Eind negentiende eeuw stierven in Rotterdam 14 procent van de kinderen voor het eerste levensjaar. En het is dan is het al beter gesteld met de kennis over bijvoorbeeld infectieziekten en voeding voor kinderen.

"Het maakt ook niet uit of je rijk of arm was", vertelt Noordhoek. Tot het vierde jaar bleef de kindersterfte hoog. "Dus kinderen die de jongste tijd doorkwamen, daar waren ze extra zuinig op en die kregen zo'n valhoedje op".

Schilderijen

Op schilderijen uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn vaak kinderen met zo'n valhelmpje op te zien. Noordhoek: "Als je erop let, zie je ze opeens overal. Als je kijkt naar oude schilderijen waar jonge kinderen op staan, zie je heel vaak dat ze van die hoedjes op hebben."