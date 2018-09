Stroomstoring Zwijndrecht opgelost

Zwijndrecht en delen van Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam hebben vrijdagmiddag twee uur zonder stroom gezeten. Op het hoogtepunt van de storing hadden 12.373 aansluitingen geen elektriciteit.

Er kwamen meldingen uit het zuiden van Zwijndrecht, Zwijndrecht-Noord, Kijfhoek, Oudeland en Heerjansdam. In enkele flats in het gebied zaten mensen opgesloten in de lift.

Door de storing lag een deel van het werk op rangeerterrein Kijfhoek stil.



Ook waren er meldingen van een stroomstoring uit Hendrik-Ido-Ambacht. De storing was om 14:00 uur opgelost.

Inwoners zeggen dat het de derde storing in een maand tijd is.

Stedin is nog op zoek naar de oorzaak.