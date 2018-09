Dalai lama enthousiast onthaald in Rotterdam

Honderden boeddhisten hebben de dalai lama onthaald bij het Parkhotel in Rotterdam. Voor veel Tibetaanse Nederlanders was het een emotioneel moment. De geestelijk leider van het Tibetaanse volk nam ruim de tijd voor de bezoekers.

"Het is de mooiste dag van mijn leven. Ik ga het nooit vergeten. Vandaag ga ik vieren dat ik de dalai lama heb ontmoet", vertelt een Amsterdamse boeddhiste die speciaal naar Rotterdam is gekomen voor de dalai lama.

De dalai lama bezoekt de havenstad om in Ahoy lezingen te geven over compassie en mededogen. "I'm invited to be in Rotterdam. I'm happy to be here", vertelt de dalai lama desgevraagd tegen RTV Rijnmond.