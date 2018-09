Deel dit artikel:











Eerbetoon voor Co Westerik in Boijmans Van Beuningen Halfgesloten ooglid van Co Westerik (Boijmans Van Beuningen)

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam eert de maandag overleden Co Westerik. Vanaf volgende week is in het museum het schilderij te zien waaraan de Rotterdamse kunstenaar tot kort voor zijn dood heeft gewerkt. Volgend voorjaar volgt een overzichtstentoonstelling.

Het laatste werk van Westerik heet 'Halfgesloten ooglid'. Het doek meet 60 bij 75 centimeter en laat de binnenkant van een ooglid zien. Boijmans hangt het kunstwerk in de zaal waar al zes andere Westeriks hangen. Van 9 februari tot en met 26 mei volgt een tentoonstelling rond de dagboeken van de Rotterdammer. Al drie keer eerder besteedde Boijmans aandacht aan het werk van Westerik. "Co Westerik heeft onvergetelijke beelden gecreëerd die in ons collectieve geheugen staan gegrift. Zijn kunst zal van eeuwige waarde blijken”, zegt museumdirecteur Sjarel Ex.