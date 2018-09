Regering wil snelle oplossing voor Rotterdamse Britt

Minister Blok roept Egypte op om de 18-jarige Britt uit Rotterdam zo snel mogelijk te laten vertrekken met haar pasgeboren zoontje. "We willen dat het wordt opgelost", zegt Blok tegen RTL Nieuws.

Britt beviel begin deze maand op vakantie in Egypte van een baby. Dit tot haar eigen verrassing. Ze zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was.

Omdat Britt geen contact heeft met de vader en hij het kind dus niet kan aangeven, weigert Egypte een geboortebewijs af te geven. En daardoor krijgt Britt geen toestemming om naar Nederland terug te keren.

Deze week sloeg de moeder van Britt al alarm over het gebrek aan medewerking door de Egyptische autoriteiten. Een advocaat heeft van alles geprobeerd, maar na eerdere toezeggingen zou een hoge generaal toestemming tegenhouden.

"Met het nieuws van minister Blok hebben we er alle vertrouwen in nu. Ik ben ervan overtuigd dat hij de enige is die druk kan uitoefenen. Dat hij nu in actie komt, geeft een heel fijn gevoel", zegt de moeder tegen RTL Nieuws.