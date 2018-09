Deel dit artikel:











Feyenoord-spits Jørgensen start niet tegen AZ Nicolai Jørgensen

Nicolai Jørgensen start zondag niet in de basis van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen AZ. De van een blessure herstelde aanvaller gaat wel mee naar Alkmaar. "Ik kan hem wel gebruiken", zegt trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens de persconferentie vrijdag in de Kuip. "Hij start niet."

De trainer van Feyenoord is blij met de terugkeer van de Deen. "Voor hemzelf ook. Hij heeft een moeilijke periode gehad na het WK. Dat hij weer op het veld staat, geeft mij ook extra opties." Van Bronckhorst mist zondag tegen AZ alleen Ridgeciano Haps. Hij keerde deze week wel even terug op het trainingsveld. AZ - Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.