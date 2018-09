Deel dit artikel:











Veldwijk: 'Ben helaas geen Messi die vijf man uitspeelt' Sparta-spits Lars Veldwijk

Lars Veldwijk scoorde in de eerste wedstrijd tegen FC Twente, door Sparta verloren met 2-1, zijn tot nu toe enige doelpunt in het shirt van de Rotterdamse ploeg. In de drie duels die volgden bleef hij zonder treffers, maar won Sparta wel drie keer. "Het is vervelend als je niet scoort, maar het wordt pas serieuzer als je geen kansen creëert. Gelukkig heb ik dat wel gedaan."

"Als je wedstrijden wint, kijkt niet iedereen naar de goals van de spits", aldus Veldwijk, die vindt dat Sparta nog veel beter kan. "Natuurlijk willen wij mooi voetbal laten zien, maar het is wel typisch Nederlands als je drie keer wint en de nul houdt, om nog steeds niet tevreden te zijn. Mensen mogen meer verwachten, maar de punten zijn het belangrijkst." Veldwijk zelf wordt minder betrokken in het spel de laatste duels. Minder ballen en voorzetten in de zestien. En die heeft hij wel nodig. "Ik ben helaas geen Messi die vijf man uitspeelt, ik heb mijn medespelers nodig. Dat weten zij ook." Sparta - FC Den Bosch begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.