Feyenoord-middenvelder Toornstra: 'AZ heeft nog steeds kwaliteit' Jens Toornstra

AZ-uit, op papier een lastig affiche, maar in de afgelopen twee seizoenen won Feyenoord zeer overtuigend in Alkmaar. Twee keer met 4-0. "Dat waren voor ons gunstige wedstrijden", lacht Jens Toornstra. "Zou mooi zijn als dat zondag weer het geval is."

AZ staat momenteel vierde, op twee punten van Feyenoord. Bij de Noord-Hollanders vertrokken twee sterkhouders deze zomer, Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh. Toch is Toornstra wel onder de indruk van AZ. "Ook dit jaar heb ik een paar wedstrijden gezien, waarin ze goed speelden en makkelijk scoorden. Natuurlijk wordt het een andere wedstrijd, maar ze hebben nog steeds kwaliteit." AZ - Feyenoord begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag van het duel in Alkmaar.