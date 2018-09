Stoepranden in het Excelsior-stadion

In het stadion van Excelsior wordt zondag niet op de goal gemikt maar op mobiele stoepranden. Duizend mensen strijden om de titel 'Nederlands Kampioen Stoepranden'. Stoepranden is een spel waarbij de bal precies de stoeprand aan de overkant moet raken.

Stoepranden is al een oud spel. Toch is het de laatste tijd weer in trek bij de jongeren. "Het zal je verbazen maar de laatste tijd is stoepranden weer helemaal 'in' aan het worden. Met name in Rotterdam", vertelt Peter Steenbergen van het NK Stoepranden.

Aan het NK doet ook een 93-jarige man mee, samen met zijn 61-jarige zoon. Beide mannen zijn zeer ervaren spelers. "Dat ze samen mee doen vind ik geweldig", zegt Peter.

Mobiele stoeprand

Vroeger waren er minder auto's en kon je overal stoepranden. Dat is nu niet meer zo. De organisatie heeft daar een oplossing voor gevonden. Een mobiele stoeprand die je overal kan neerzetten. Deze verplaatsbare stoepranden worden zondag ook gebruikt in Stadion Woudestein.