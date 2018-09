Deel dit artikel:











Welk kinderliedje heb ik in mijn hoofd? Welk kinderliedje?

Gisteren schoven we als elke week weer even aan bij Middag aan de Maas en Marcia zat met een kinderliedje in haar hoofd dat ze maar niet kon plaatsen…Welk kinderliedje?

Antwoord:

Door Riet van Dam:

Gaat je niks aan - De pet van Tante Jet!

Josh heeft de pet van Tante Jet!

Wie ik?!

Ja jij!

Ikke niet!

Wie dan wel?

Noël heeft de pet van Tante Jet!

Wie ik?!

Ja jij!

Ikke niet!

Wie dan wel?

Lars heeft de pet van Tante Jet!

Wie ik?!

Ja jij!

Ikke niet!

Wie dan wel?

Dylano heeft de pet van Tante Jet!

Wie ik?!

Ja jij!

Ikke niet!

Wie dan wel?

Jet heeft de pet van Tante Jet!

Rettekettet! Wilma Seuneke zegt dat het gaat om het liedje "De pet van tante Jet".

