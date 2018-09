Dordtse zangeres Noble: Als je opkomt gieren de zenuwen door je strot

Een superstoer wijf. Zo werd de Dordtse zangeres Noble door de juryleden van The Voice Senior genoemd tijdens haar auditie. Vrijdag staat ze in de finale van de talentenshow. "Ik gun het iedereen om te winnen."

Voorlopig is Noble nog niet zenuwachtig. “Ik heb eergisteren mijn haren geverfd en ik heb goed geslapen”, zegt ze, terwijl ze languit in haar pyjama op bed nog even met een peukje aan het ontspannen is.

Hoewel ze het leuk vindt om aan het programma mee te hebben gedaan, was het ook een emotionele rollercoaster. Zo was de jury lyrisch over haar auditie , maar dat ging achter de schermen wel anders. “Je had me voor mijn blind audition echt niet moeten zien. Ik was ook de lastigste, want ik viel bijna flauw achter de schermen. De EHBO’er had zijn handen vol aan mij.”

Gierende zenuwen

Toch is de Dordtse zangeres wel gewend om op te treden voor een grote zaal. “Maar dat is anders. The Voice is allemaal zo ontzettend vreemd. Je komt op zo’n glimmende vloer op en dan gieren de zenuwen door je strot.”

De nummers die de overgebleven acht kandidaten vrijdag zingen zijn al opgenomen. Aan het einde van de uitzending valt de helft af en de overgebleven vier gaan bij Twan Huys aan tafel zitten. Dan mag er gestemd worden en krijgen ze live bij RTL Late Night te horen wie er gewonnen heeft.

Zangeres Noble verwacht niet dat ze wint. “Ik gooi alles op Jimi, die vind ik heel goed en steady. Maar ik hoop natuurlijk wel dat Rotterdam en omstreken op mij gaat stemmen, dat lijkt me wel leuk.”