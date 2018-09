Opnieuw stroomstoring in Zwijndrecht

Delen van Zwijndrecht en Heerjansdam zijn vrijdag voor de tweede keer getroffen door een stroomstoring. Tussen 15:15 uur en 16:02 uur was de stroom van 12 duizend aansluitingen afgesloten. Opnieuw is de oorzaak onbekend.

Aan het begin van de middag hadden al 12.373 aansluitingen geen stroom. Er kwamen meldingen uit het zuiden van Zwijndrecht, Zwijndrecht-Noord, Kijfhoek, Oudeland en Heerjansdam. In enkele flats in het gebied zaten mensen opgesloten in de lift.

De oorzaak van de eerdere storing is nog niet bekend. Inwoners zeggen dat het de vierde storing in een maand tijd is.

De gemeente Zwijndrecht zegt in een reactie 'in overleg te zullen treden met de netbeheerder om te achterhalen wat deze storingen heeft veroorzaakt. Te meer omdat dit niet de eerste keer is dat een deel van Zwijndrecht zonder stroom zit.'