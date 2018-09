Man vervolgd voor scanderen antisemitische leuzen tijdens betoging

Justitie vervolgt een man die vorig jaar in Rotterdam zou hebben aangezet tot jodenhaat. Hij zou tijdens een pro-Palestijnse demonstratie leuzen hebben geroepen die het uitroeien van joden verheerlijken.

Tijdens de betoging riepen enkele deelnemers “Khaybar, khaybar ya yahud”, wat zoveel wil zeggen als "O joden, Mohammeds leger keert terug". Dat verwijst naar het verdrijven van joden door het leger van Mohammed in 628.

Het scanderen van de leus is te zien op filmbeelden. Leefbaar Rotterdam drong eerder aan op het aanpakken van de daders. Justitie geeft daar nu gehoor aan, heeft burgemeester Aboutaleb laten weten na vragen van Leefbaar.

Raadslid Tanya Hoogwerf is blij. “Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Dit is een krachtig signaal tegen het oprukkende antisemitisme, voornamelijk uit islamitische hoek, waarmee Rotterdam wordt geconfronteerd."