ARCHIEF RIJNMOND 9 sept 2018 - Rollijn

Afgelopen week ben ik me bewust geworden van iets dat zich in mijn hoofd afspeelt.En dat bewustzijn kwam tot mij tijdens het uitlaten van de hond.

Mijn vrouw en ik, wij hebben een hond.

Op plekken waar de hond los mag lopen, loopt dat beest meestal los. Op andere plekken hebben wij haar aan de lijn, aan zo’n rollijn. U kent die dingen wel.

Van de week liet ik een keer de hond in mijn eentje uit, en toen viel mij iets op bij die rollijn.

Als de hond naast of voor me loopt, zie ik hoe ver die lijn is uitgerold.

Als de hond achter me loopt, zie ik dat niet.

Maar iets in mij houdt dat dan toch in de gaten.

Nu en dan wéét ik: even uitijken nu, de rollijn kon weleens uitgerold zijn tot dicht bij het maximum. Even omkijken of alles goed gaat. Want je wilt je hondje natuurlijk niet meesleuren terwijl dat dier net rustig een plas zit te doen.

Opmerkelijk, zo realiseerde ik me van de week.

Terwijl mijn gedachten naar allerlei uithoeken uitzwerven, wordt er blijkbaar ook ongemerkt ergens van binnen een boekhouding bijgehouden over de mate waarin de rollijn is afgerold.

Een proces waarvan ik me normaliter helemaal niet bewust ben.

Pas als dat proces een alarmbelletje doet rinkelen, komt het binnen mijn aandachtsveld.

Ik heb zoiets bij een ander fenomeen ook bespeurd.

Bij achtergrondgeluid.

Als je, zoals ik, in de stad woont, sta je voortdurend bloot aan een zeker geruis, vooral verkeersgeruis. Dat is er altijd. Zonder dat je er erg in hebt.

Je merkt pas dat het er wás, als het wegvalt. Bijvoorbeeld als je op de Veluwe door een windstil bos wandelt, of ergens midden op de hei staat. Dan voel je de stilte, en realiseer je je pas hoezeer die stilte er in je bestaan van alledag níet is. Zonder dat je je daar al die dagen in de stad van bewust bent.

Blijkbaar onderdruk je dat stadsgeluid psychologisch.

Wat me ook een proces lijkt dat voortdurend op de achtergrond actief is. Het onderdrukken van omgevingsgeluid.

Dus, terwijl ik in de stad de hond uitlaat, draaien in elk geval op de achtergrond in mijn hoofd deze twee processen: het onderdrukken van omgevingsgeluid, en het bijhouden van de resterende lengte van de rollijn.

En ik denk dat ik nog veel meer van zulke onbewuste processen kan opnoemen.

Toen ik daar van de week over liep na te denken, drong zich de vergelijking op met de mobiele telefoon.

Ook als je niks lijkt te doen met je mobieltje, zijn op de achtergrond allerlei processen actief. Er worden updates gecheckt, iets houdt bij waar je je bevindt, de sterkte van het signaal wordt gemeten, er kunnen ook nog allerlei apps open staan met data-uitwisseling zonder dat je er erg in hebt.

Ook als je op het oog dat hele ding niet lijkt te gebruiken, kan er zo veel in gebeuren dat je batterij uitgeput raakt.

Precies dat gevoel heb ik met mijn eigen hoofd ook geregeld.

Dat alleen al die onbewuste processen die aan het draaien zijn de boel uitputten.

Ik móet ’s middags ook echt een dutje doen, even opladen, anders trek ik het echt niet tot ‘s avonds.

Je zou eigenlijk zo nu en dan wat van die processen moeten kunnen stilleggen. Even wat geestelijke apps afsluiten.

Maar hoe doe je dat?

Door erover ná te denken, activeer je juist weer een níeuw proces.

Dan activeer je het bewuste proces dat uitzicht biedt op althans een deel van die andere processen.

En als je in je hoofd ook nog eens gaat proberen om dat geheel onder woorden te brengen, zoals ik van de week al wandelend deed, voeg je – met je bewustzijn - wéér een proces toe.

Er lijkt geen ontsnappen aan.

Ik keek van de week eens naar de hond, en vroeg me toen af aan welke kant van de rollijn nou degene loopt die het ‘t best met zichzelf heeft getroffen.





SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

LEVENSLESSEN

2. Het komt goed – Mylène d’Anjou

3. Onder de bomen van het plein – Gerard Cox & Erik Vanderwurff

4. De bloem van het land – Jacky van Dam



BLIND VERTROUWEN

5. De stem van mijn moeder - Blind Vertrouwen

6. Stem op mij - Blind Vertrouwen

7. Jongen blijf hier - Blind Vertrouwen

COVERS IN & UIT HET ENGELS

8. Take this heart of gold – Arie van der Krogt & Iris van der Lee

9. Sensitive kind – Anton Swaneveld

10. Lied van Bernadette – Dorien Roozendaal & Trio Cor Nuiten XL



AANKONDIGINGEN

11. Americanas – Metropole Orchestra Big Band