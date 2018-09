Deel dit artikel:











Oud-medewerker fruitoverslagbedrijf opgepakt voor drugssmokkel Douane (archieffoto - Victor Wollaert, ANP)

De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden voor de handel in harddrugs via de Rotterdamse haven. Het gaat onder meer om een ex-werknemer van een fruitoverslagbedrijf in Rotterdam.

De man (22) zou met een 46-jarige inwoner van Bergen op Zoom contacten hebben onderhouden over de import van cocaïne. De man van 46 zou ook uithalers en uitpakkers hebben geregeld. In de zaak waren in april al acht mensen opgepakt in Spijkenisse, Rockanje, Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Onder hen was ook een medewerker van de belastingdienst . De politie legde onder meer beslag op een vakantiehuisje in Rockanje, dure sieraden en 10 duizenden euro's cash geld. De zaak komt op 12 oktober voor de rechter. Er is dan een regiezitting. Dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt besproken.