Het beeld van Zadkine is bekend, maar wat staat er precies naast De Verwoeste Stad? De Verwoeste Stad, gemaakt door Zadkine

Hans Koole uit Rotterdam vroeg ons: Het beeld van Zadkine is bekend, maar wat staat er precies naast De Verwoeste Stad? Is dat een verkoolde boomstronk? Of iets anders? Welke (symbolische) functie heeft het?

Antwoord:

Het is inderdaad een boomstronk en heeft twee functies: 1) de stronk is een ondersteuning van het 6 meter hoge beeld dat nogal bizar op zijn benen staat. Je krijgt dan 3 stabiele steunpunten. De twee onderbenen en de stronk. Denk maar aan een fotostatief.

2) Er is gekozen voor een (verkoolde) tak- en bladloze stronk om de vernietiging van het bombardement te symboliseren.

