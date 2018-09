Deel dit artikel:











Wat is beter; roomboter of margarine?

Coby de Vrieze uit Oud Beijerland vroeg ons wat nu werkelijk beter is, roomboter of margarines (met e-nummers etc.)

Antwoord:

Eigenlijk is het grootste verschil tussen margarine en roomboter dat boter wordt gemaakt van melk: het heeft geen industriële toevoegingen, maar bevat voornamelijk verzadigd vet. Margarine wordt gemaakt in een fabriek. Daarnaast wordt er nog van alles aan margarine toegevoegd, zoals e-nummers en vitaminen. Het is dus industrieel bewerkt.

Zowel margarine als roomboter hebben een positieve en een negatieve kant.

