Waarom blijft de duivenpoep op mijn balkon maar terugkomen?

Mw Smit heeft altijd duivenpoep op haar balkon. Ze maakt het altijd schoon, en heeft geen spullen of troep op haar balkon staan maar ze blijven maar terugkomen. Hoe kan dat?

Antwoord:

Ze kiezen graag voor dakranden, en gaan daar roesteren. Roesteren houdt in dat ze over de dakrand uitkijken en zo hun omgeving bekijken. Dat is een echt duivending. Om te slapen kiezen ze juist een warme en beschutte plek. Lekker tegen een schoorsteen aan bijvoorbeeld.

Je zou denken dat je ze gewoon kan wegjagen, maar jouw dak is hun plek, ze zullen er dagelijks blijven terugkomen, tenzij ze door extreme omstandigheden worden verjaagd.





