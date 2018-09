Deel dit artikel:











Invalhuisarts verdacht van ontucht met patiëntjes Stethoscoop

Justitie breidt de aanklachten tegen een huisarts uit Leiden uit. De man (37) zou niet alleen kinderen in zijn praktijk hebben gefilmd. Ook zou hij met zeven patiëntjes ontucht hebben gepleegd. De man was werkzaam in Leiden, Amstelveen en Schiedam.

Begin dit jaar was al bekend dat hij in de privésfeer vier kinderen uit Leiden had betast, onder wie zijn eigen zevenjarige dochter. Ook maakte de man zo'n veertig filmpjes van kinderen in Schiedam en Amstelveen. Inmiddels zijn de filmpjes van meisjes in de basisschoolleeftijd en tieners bestudeerd door deskundigen. Zij hebben zo'n achttien video's aangemerkt als kinderporno. Op de beelden zou ook te zien zijn dat hij in Amstelveen ontucht pleegde met zeven minderjarige patiënten. Het zou gaan om handelingen die volgens justitie medisch niet noodzakelijk waren. Het misbruik zou vooralsnog niet hebben plaatsgevonden in de huisartspraktijken in Schiedam en Leiden waar de man inviel. Maar justitie zegt dat het onderzoek nog loopt. Nog niet alle gegevensdragers van de huisarts zijn onderzocht. De rechtbank verwacht de zaak in januari inhoudelijk te behandelen.