Wat is 'Sittesje snaak' in Sittard (ook gezien in Frankrijk: Monton sur surloing) ? vraagje

Gerrit Voss vroeg ons via Facebook: Wie weet wat dat is, in Sittard heet dat de Sittesje snaak maar is ook gezien in Frankrijk (Monton sur surloing). het is een jongetje die gebogen tussen zijn benen door kijkt. Op de site mien sitterd staat een afbeelding. Ik ben erg benieuwd.

Antwoord:

Het beeldje de zittesje sjnaak ( Sittardse grappenmaker) is gemaakt door de Limburgse beeldhouwer Louis Wiertz (Schinnen 1944 -)

Je zou het de Zittesje versie kunnen noemen van een kwajongen of een Pietje Bell.

Snaak is oud woord voor grappenmaker en een spotnaam voor een man of jongen. Dit woord kan afkomstig zijn van het Middel nederduitse “snake”; en dit betekent inderdaad slang of adder. Maar snaak zou ook van “snakken” in de betekenis van “kletsen” kunnen afstammen.

