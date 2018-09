Deel dit artikel:











Lege bedden op IC Erasmus MC door personeelstekort Roos de Jong aan het werk op de IC van het Erasmus MC Roos de Jong aan het werk op de IC van het Erasmus MC

In het Erasmus MC in Rotterdam gaat het verpleegkundig personeel vanaf maandag actie voeren voor een betere cao. "De werkdruk is te hoog en we moeten steeds vaker patiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen omdat we geen mankracht hebben."

Roos de Jong is verpleegkundige op de Intensive Care van het Erasmus MC. Haar werkdag begint deze vrijdag met het bellen van andere ziekenhuizen om patiënten over te plaatsen. "We hebben niet genoeg personeel om voor deze patiënten te zorgen. Op de IC heeft elke verpleegkundige de zorg voor twee patiënten. Meer dan vier man personeel is er vandaag niet." "Sinds de opening van het nieuwe gebouw dit voorjaar hebben we hooguit een of twee weken alle bedden kunnen gebruiken", zegt ze. "Het personeelstekort is zo groot dat we vaak maar een beperkt aantal patiënten kunnen aannemen." "Dat komt mede omdat de lonen in academische ziekenhuizen lager zijn dan in de andere ziekenhuizen. Dat kan zo 200 euro per maand netto schelen. Daardoor kiezen jonge verpleegkundigen steeds minder vaak voor ziekenhuizen als het Erasmus MC." Stiptheidsacties Roos werkt dit weekend voor de derde keer op rij. "Allemaal omdat er te weinig mensen kunnen worden ingezet." De stiptheidsacties van komende week houden onder andere in dat zij en haar collega's niet langer extra diensten draaien als er roosterproblemen zijn. Roos werkt dit weekend voor de derde keer op rij. "Allemaal omdat er te weinig mensen kunnen worden ingezet." De stiptheidsacties van komende week houden onder andere in dat zij en haar collega's niet langer extra diensten draaien als er roosterproblemen zijn. "We hebben dat al veel te lang gedaan. De werkgevers moeten nu echt over de brug komen."