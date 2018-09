Deel dit artikel:











Op welk boek is de film 'Cabaret' gebaseerd? Filmrol

Mw. Bol vroeg ons: Hoorde van de week iets op de radio over een film Cabaret en dat is gebaseerd op een boek. Kan de bieb uitzoeken welk boek dat is?

Antwoord:

Het boek "The Berlin stories" van Chr. Isherwood, ligt ten grondslag aan de film en musical "Cabaret". Het verhaal speelt zich af in het Berlijn van de jaren '30-'33, toen Hitler aan de macht kwam en Berlijn losgeslagen was.