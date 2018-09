Feyenoordfans treuren om gestolen snackkar De Kuip: 'Wie doet nou zoiets?'

Slecht nieuws voor Feyenoordsupporters die wel van een snack houden. Een van de snackkarren die steevast bij thuiswedstrijden bij De Kuip staat, blijkt begin deze week te zijn gestolen. De wagen werd ontvreemd vanaf de vaste standplaats in Rijsoord.

Door supporters is op internet inmiddels een zoektocht opgestart, maar die is nog zonder resultaat.

De kar, te herkennen aan het opschrift WAKO en een afbeelding van de skyline van Rotterdam, staat iedere thuiswedstrijd van Feyenoord onder de tunnel voor uitsupporters. In de kar wordt onder meer patat verkocht.

Voor het traceren van de kar is nog even tijd: pas volgende week zondag speelt Feyenoord weer een wedstrijd in De Kuip. Toch is niet iedereen gerust op een goede afloop.

"Mijn favo frietkraam", treurt Twitteraar Johan. "Zulke aardige mensen." Twitteraar Hetty Advokaat schrijft: "Triest dit. Wie doet nou zoiets."