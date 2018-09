Deel dit artikel:











Tips voor een fijn weekend vol leuke evenementen

Er staat een bijzonder weekend voor liefhebbers van cultuur en uitgaan voor de deur. Zo is meesterchef Valery Gergiev in Rotterdam voor zijn eigen festival in De Doelen! En dat is niet alles.

Ook liefhebbers van genadeloos harde muziek komen aan hun trekken. Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom vertellen je wat je allemaal nog meer kunt doen de komende dagen!