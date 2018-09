Deel dit artikel:











De Wolf in FC Rijnmond: 'Wisselwerking Jørgensen-Van Persie prettig voor Feyenoord' De samenstelling van FC Rijnmond van vrijdag 14 september 2018

John de Wolf vindt dat Feyenoord met de terugkeer van Nicolai Jørgensen meer mogelijkheden erbij heeft gekregen. De oud-verdediger denkt dat de Deense aanvaller zelfs goed als nummer 10 uit de voeten kan, als Robin van Persie bij de Rotterdammers in de spits staat. "Dat is heel irritant voor de tegenstander", aldus De Wolf in FC Rijnmond.

Verder ontving presentator Bart Nolles ook Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Geert den Ouden in de regionale voetbaltalkshow. Naast Jørgensen bespraken de mannen ook de wisselwerking tussen Halil Dervisoglu en Lars Veldwijk in de aanval van Sparta. Ook Mounir El Hamdaoui bij Excelsior kwam ter sprake.