Foutje, bedankt: bruidspaar in Capelle, trouwambtenaar in Kapelle

Daar sta je dan, in je mooie jurk en je strakke pak. Helemaal klaar om ja te zeggen tegen de liefde van je leven. Een stel uit Heerhugowaard dacht deze week te trouwen in Capelle aan den IJssel, alleen was er één probleempje. De trouwambtenaar stond op precies hetzelfde moment honderd kilometer verderop, in Kapelle.

Vooraf belde het stel nog met trouwambtenaar Bianca Noomen om de ceremonie door te nemen. Maar in dat gesprek werd niet duidelijk dat het bruidspaar elkaar het ja-woord in Capelle aan den IJssel wilde geven, in plaats van in de Zeelandse plaats.

De zelfstandige trouwambtenaar laat weten dit foutje nooit eerder te hebben meegemaakt. Ze heeft bij het gemeentehuis van Kapelle nog wel gevraagd of het bruidspaar later die dag nog terecht kon, maar de zaal was volgeboekt.

De huwelijksvoltrekking ging daarom niet door. Het bruidspaar heeft een nieuwe afspraak gemaakt. Gewoon in Capelle met een 'C', in Zuid-Holland.