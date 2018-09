Unieke Flakkeese uienopslag in ere hersteld

De uienren is gerestaureerd en weer opnieuw opgebouwd

Dankzij een crowdfundingactie is in Ouddorp de grootste uienren van Nederland eindelijk weer opgebouwd. Vrijdagmiddag werd hij officieel geopend, na jaren gedemonteerd opgeslagen te hebben gelegen.

Een 'juunrenne', zoals ze op het eiland zeggen, is een droogplek en bewaarplaats voor uien en sjalotten. Het gebruik van dit soort uienrennen is typerend voor Goeree-Overflakkee. Tot aan de jaren '80 van de vorige eeuw kwamen de meeste Nederlandse uien van Flakkee.

Na de komst van mechanisch gekoelde ruimtes in schuren verdwenen de uienrennen uit het landschap. Ouddorp telt er als enige plek in Nederland nog vier. De ren aan de Havenweg was met bijna dertig meter veruit de langste.

De uienren en een naastliggende hooiberg werden eerder al gered van de sloop. Lang lagen ze gedemonteerd opgeslagen, maar met hulp van stichting Juunrenne zijn ze nu beiden gerestaureerd en opnieuw opgebouwd naast multifunctioneel centrum "De Overkant" aan de Dijkstelweg te Ouddorp.

De uienren is wel de helft korter geworden. De stichting is desondanks trots op het resultaat. “We hebben mooi stukje agrarische historie voor de toekomst weten te bewaren”, aldus Jan Verbiest.