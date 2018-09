Nederlands Fotomuseum exposeert werk fotograaf Cas Oorthuys

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam is vanaf zaterdag een bijzondere expositie rijker. Het werk van meesterfotograaf Cas Oorthuys (1908-1975) staat centraal in de nieuwe overzichtstentoonstelling Dit is Cas.

Curator Frits Gierstberg weet zeker dat het een hit gaat worden. "Het is zo ongelooflijk mooie fotografie", vertelt hij over het werk dat tot halverwege januari in het museum aan de Wilhelminapier te zien is.

"De onderwerpen zijn legio. Het zijn hele mooie beelden en daar is de tentoonstelling ook op gericht: om te laten zien wat voor goede fotograaf hij was."

Oorthuys wordt één van de meest invloedrijke fotografen van de vorige eeuw genoemd. Hij bleef met gevaar voor eigen leven fotograferen tijdens de Tweede Wereldoorlog en reisde de hele wereld rond. Ook in en rond Rotterdam maakte hij foto's.

Acteur en Rotterdammer Joris Lutz sprak voor de tentoonstelling een speciale audiotour in. Hij bewaart warme herinneringen aan de fotoboeken van Oorthuys, die hij vroeger bij zijn moeder veelvuldig bekeek.

"Het eerste wat ik altijd deed als ik bij mijn moeder was, was in die boeken bladeren. Ik had dan meteen het gevoel dat ik te laat geboren was", vertelt hij.

"Het gaf een beeld van hoe het toen was. Het leek daardoor bijna leuk om met een hele grote zak stenen door de haven te sjouwen."