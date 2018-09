Bouwer computersysteem Hoekse Lijn erkent problemen: 'snel oplossen'

De Canadese bouwer van het computersysteem van de Hoekse Lijn, dat nog niet af is en waardoor de lijn weer vertraging heeft opgelopen, erkent dat er problemen zijn met de software en stelt dat het die zo snel mogelijk wil oplossen.

"De problemen zijn veroorzaakt door factoren die we niet konden voorspellen", stelt het bedrijf Bombardier vrijdagavond in een schriftelijke reactie. "Die maken dat ons op maat gemaakte werk nog meer moest worden aanscherpt om maximaal te kunnen functioneren."

De Hoekse Lijn is een complex project, stelt het bedrijf. "We zijn diep bezorgd over het ongemak dat is veroorzaakt voor de vertraging en we zijn toegewijd aan het ondersteunen van onze klant. We streven er naar om ons systeem zo snel mogelijk af te leveren, zonder compromissen te doen aan de betrouwbaarheid en veiligheid.''

De beveiligingssoftware van Bombardier is nog niet opgeleverd, waardoor het project nog meer vertraging oploopt. Eigenlijk had de metro al een jaar moeten rijden. Vandaag werd bekend dat dit jaar ook niet gehaald gaat worden. Begin volgend jaar moet de eerste metro rijden. De lijn kost ruim 460 miljoen euro, dat is 90 miljoen duurder dan begroot.

Bombardier stelt in de reactie dat het het systeem op 5 november dit jaar wil aanleveren.