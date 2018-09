FC Dordrecht na zwakke eerste helft onderuit tegen FC Twente

In de vijfde speelronde van de eerste divisie heeft FC Dordrecht vrijdagavond niet kunnen stunten tegen titelkandidaat FC Twente. De Schapenkoppen verloren met 2-0 van de ploeg uit Enschede. Het team van trainer Gérard de Nooijer heeft nog maar één punt gepakt.

FC Dordrecht kon in de eerste helft geen vuist maken tegen de Tukkers. Maar de gasten uit Enschede speelden zeker niet groots. Toch kwam FC Twente in de negentiende minuut op voorsprong. Aitor Fernandez gaf de bal uit een vrije trap vanaf rechts voor, waarna Peet Beijen de 0-1 binnen kon glijden.

Veertien minuten later was diezelfde Fernandez weer gevaarlijk. Deze keer werkte FC Dordrecht-aanvoerder Antonio Stankov de bal, net als vorige week tegen Telstar, in eigen doel (0-2).

Afgekeurde goals

De Schapenkoppen moesten in de tweede helft een tandje bij schakelen. Dat resulteerde tien minuten na de rust in een redelijke kopbal van invaller Jeremy Cijntje, maar hij plaatste de bal in de handen van FC Twente-doelman Joël Drommel.

Na een uur spelen kon het thuispubliek op de Krommedijk juichen, maar dat was niet voor lang. Een vrije trap van Maarten Peijnenburg werd niet goed weggewerkt door Joël Drommel. Marko Maletic schoot de rebound binnen, maar scheidsrechter Laurens Gerrets keurde zijn treffer af vanwege buitenspel. Tot onbegrip van de spits van FC Dordrecht, die vanwege protest wel een gele kaart kreeg.

Vervolgens konden de mannen van De Nooijer weinig creëren. FC Twente kreeg nog een handvol kansen om het duel echt te beslissen. Zo ging in de slotfase een vermeend buitenspeldoelpunt van Ulrich Bapoh niet door.

FC Dordrecht - FC Twente 0-2 (0-2)

19' 0-1 Peet Beijen

33' 0-2 Antonio Stankov (eigen doelpunt)

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov (70' Smith), Breedijk, Montsma, Ormonde-Ottewill; Kok, Timmermans, Peijnenburg; Mourgos (45' Cijntje), Maletic, Zamouri (45' Haydary)