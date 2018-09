Personeel jaagt overvallers al schreeuwend supermarkt uit

Twee mannen hebben vrijdagavond geprobeerd een supermarkt op de Dordtsestraatweg in Rotterdam-Zuid te overvallen. Ver kwamen ze daarbij niet. Nog voor ze iets konden ondernemen werden ze door het personeel de winkel weer uitgejaagd.

De overvallers schrokken zo van het geschreeuw van het personeel dat ze het op een lopen zetten. De mannen renden na hun poging weg richting de Jan Ligthartstraat.

De politie stuurde na de overvalpoging snel een signalement via Twitter de wereld in. De eerste persoon had een rode jas aan, een zwarte muts op en een zwart met blauwe broek. De tweede persoon had een zwarte jas aan, en een donkere muts op. B​ij hun vlucht werd door het personeel nog wel een mes gezien.