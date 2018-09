Deel dit artikel:











Voetgolfers: 'Jørgensen belangrijk in het Feyenoord van nu' Danny Koevermans tijdens het voetgolftoernooi op De Herdgang

Feyenoord kan aanstaande zondag tegen AZ weer beschikken over Nicolai Jørgensen. De Rotterdammers hopen met de Deen meer te kunnen variëren in de aanval. Op een voetgolftoernooi op De Herdgang bij PSV in Eindhoven was de terugkeer van de spits ook een onderwerp van gesprek.

Zo is de uit Schiedam afkomstige oud-spits Danny Koevermans positief over Jørgensen: "Ik denk dat hij iemand is waar het team zich aan kan optrekken. Jørgensen is belangrijk in het Feyenoord van nu." De voormalig aanvaller van onder andere Sparta, AZ en PSV vindt de Deen een complete spits. De mening van Koevermans wordt gedeeld door onder andere Theo Lucius en Gerald Vanenburg. Zij vinden Jørgensen een toegevoegde waarde voor Feyenoord. Vanenburg is echter geen voorstander van buitenspelers met 'het verkeerde been aan de andere kant'. "Ik heb liever een speler die met een rechterbeen aan de rechterkant en andersom. Het kan best incidenteel, maar dat zijn momenten."