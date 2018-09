Deel dit artikel:











NAPRATEN: Willem II-Excelsior (2-2) Willem II-Excelsior

Excelsior mocht zaterdagavond aan de bak bij Willem II. De Kralingers speelde in Tilburg met 2-2 gelijk, maar de formatie van trainer Adrie Poldervaart gaf in de slotfase een voorsprong weg. Natuurlijk was RTV Rijnmond bij dit duel in Noord-Brabant.

Klik hier als het liveblog niet goed wordt weergegeven. Willem II - Excelsior 2-2 (0-1) 31' 0-1 Luigi Bruins

82' 0-2 Denis Mahmudov

85' 1-2 Fran Sol

88' 2-2 Kristófer Kristinsson Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Messaoud, Koolwijk (90' Haspolat); Edwards, Omarsson (87' Hadouir), Bruins (81' Mahmudov) Wil je napraten over Willem II-Excelsior? Laat dan hieronder een bericht achter.