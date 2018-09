Deel dit artikel:











Volg Willem II-Excelsior op Radio Rijnmond Willem II-Excelsior

Excelsior mag zaterdagavond aan de bak bij Willem II. De Kralingers hopen in Tilburg de tweede uitoverwinning van het seizoen te boeken. Natuurlijk is RTV Rijnmond bij dit duel in Noord-Brabant.

Zo is Willem II-Excelsior live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma begint om 20:00 uur en duurt tot en met 23:00 uur. Dennis Kranenburg is de presentator van de show. Sinclair Bischop verzorgt het radiocommentaar in Tilburg. Er komt ook een liveblog over deze wedstrijd. Wil je meepraten over Willem II-Excelsior? Laat dan hieronder een bericht achter.