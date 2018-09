Deel dit artikel:











Dordtse Noble grijpt naast hoofdprijs in The Voice Senior

De Dordtse zangeres Noble, 71 jaar oud, is vrijdagavond geen winnaar geworden van The Voice Senior. De uitslag werd bekendgemaakt in de talkshow van Twan Huys op RTL4. De hoofdprijs, een optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome, concerten in een theater in Scheveningen en het mogen opnemen van een EP, ging aan de neus van Noble voorbij.

Het was vrijdagavond een spannende avond voor de zangeres. In de eerder deze zomer opgenomen finale eindigde ze bij de beste vier. Vervolgens schakelde de zender over naar de studio van Huys, waar de op stemmen van het publiek gebaseerde einduitslag live bekend werd gemaakt. In de eerste tussenstand stond ze direct bij de beste twee. De juryleden van The Voice Senior, uit de koker van John de Mol, vonden Noble een stoer wijf . Direct bij de eerste auditie gooide ze al hoge ogen. In de uitzending waarin alles bekend werd gemaakt baarde Noble nog opzien door te melden dat ze een oogje had op haar nieuwe huisarts. Dat zorgde in de studio voor grote hilariteit.