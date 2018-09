Deel dit artikel:











Man springt in water Noordereiland om hond te redden De brandweer hielp om de man weer op het droge te krijgen. Foto: MediaTV

Een man is vrijdagavond in het water beland aan de Prins Hendrikkade op het Noordereiland in Rotterdam. Volgens getuigen zou hij in het water zijn gesprongen om zijn hond te redden.

Duikers van de brandweer konden de man weer op het droge krijgen. Hij is nagekeken in het ziekenhuis. Ook de hond zou het hebben overleefd. Het voorval trok veel bekijks.