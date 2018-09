Binnenweg bol van barokke brokken Rubens

Het is in de Binnenwegwinkel, -galerie en - atelieretalages wufttierenlantijnige barok van de beroemde Antwerpse schilder Peter Paul Rubens wat de klok slaat.

Dankzij de goedlopende Boymans van Beuningen-tentoonstelling is het 'barokke brokken maken'-thema immens populair bij de kunstminnende Binnenweg neringdoenderij.

Onder de bezielende begeleiding van de winkeliersvereniging en couturière Joline Jolink zijn de mode-, schoenen-, kaas-, wijn- en chocalatiereigenaren wild aan het ideeenhagelen geslagen, zodat je nu het zo gek niet kunt verzinnen of het is in Rubensstijl verkrijgbaar.

Alles in het kader van kunst met een knipoog zeg maar.

De Peter Paul Rubens-exhibitie valt nog tot 13 januari te bezoeken, de Rubens-lekkernijen en mode-artikelen zijn verkrijgbaar zolang de voorrad strekt.

Snoopvloggivloggert Jack F Kerklaan deed er zich een middagje flamboyant tegoed aan....