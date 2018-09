'Rotterdamse oud-bisschop Bär schuldig aan seksueel misbruik'

De voormalige Rotterdamse bisschop Philippe Bär is schuldig aan seksueel misbruik. Dat meldt NRC. Ook oud-bisschoppen Martinus Jansen, Ad Simonis en Ad van Luyn van Rotterdam worden genoemd.

De krant heeft een lijst opgesteld met oud-bisschoppen en -kardinalen die zelf schuldig zijn of waren aan seksueel misbruik of wisten dat priesters dat waren, maar dat in de doofpot stopten. Het gaat om 20 van de 39 Nederlandse kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen tussen 1945 en 2010. Geen van de bisschoppen is nu nog actief in de rooms-katholieke kerk.

Overgeplaatst

Over de nu 90-jarige oud-bisschop Bär deden al jaren verhalen de ronde over seksueel misbruik, maar die werden nooit hard gemaakt. In 1993 trad Bär terug als bisschop van Rotterdam en werd hij overgeplaatst naar een klooster in de Ardennen.

In december 2011 werd een rechtszaak aangespannen tegen Bär, om hem te vervolgen voor misbruik. Toen al was bekend dat hij geen maatregelen had genomen tegen mogelijk misbruik onder zijn verantwoordelijkheid.

Simonis

Op de lijst staan naast oud-bisschop Bär de voormalige Rotterdamse bisschoppen Martinus Jansen en Ad van Luyn en ook de nu 87-jarige Ad Simonis, die na zijn tijd in Rotterdam kardinaal was van 1983 tot 2007.

Simonis zei in 2010 nog dat hij nooit iets van seksueel misbruik in de katholieke kerk had geweten. In 2012 is er aangifte tegen hem gedaan.

Gesprekken

De huidige bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende, is na de uitkomsten van een onderzoek van commissie-Deetman in 2011, in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. Hij zei toen: "Ik wil mij er als bisschop voor inzetten dat alle procedures, inclusief schadeclaims, zorgvuldig worden afgewerkt."

'Klopt in grote lijnen'

De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKK) zegt zaterdag dat het verhaal over misbruik 'in grote lijnen klopt'. RKK wijst erop dat 2010 het kantelpunt is geweest en dat sindsdien een actief preventiebeleid wordt gevoerd, waarbij zaken zoals in het verleden niet meer onder de radar kunnen blijven. Geestelijken moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen, hun antecedenten worden onderzocht en er is een gedragscode voor het pastoraat.

De katholieke kerk in Nederland laat in verband met de publicatie weten "dat kwesties uit het verleden belicht moeten worden, in het belang van de kerk en als erkenning van het leed van de slachtoffers''. Wel is door de Klachtencommissie misbruik R.-K. Kerk en de commissie-Deetman destijds gekozen voor een niet-juridische route van mediation, waarbij zowel slachtoffers als daders geanonimiseerd zijn, aldus de woordvoerster.