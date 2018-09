Deel dit artikel:











Van wie zijn deze gestolen fietsen? Negen fietsen zijn nog niet herenigd met de rechtmatige eigenaar.

De politie heeft donderdagmiddag maar liefst 22 gestolen fietsen in beslag genomen bij een woning aan de Banierstraat in de Agniesebuurt in Rotterdam-Noord. Zaterdag moeten van negen fietsen de eigenaren zich nog melden.

Er is één persoon voor gearresteerd. De politie kwam de fietsendief op het spoor omdat er relatief vaak fietsen met kapotte sloten bij het huis voor de deur stonden..