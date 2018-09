Deel dit artikel:











41-jarige Rotterdammer zwaar mishandeld De politie is nog op zoek naar meer informatie.

Een 41-jarige man uit Rotterdam is donderdagavond met zwaar oogletsel en een verbrijzeld strottenhoofd naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in elkaar geslagen op de Frans Bekkerstraat in Rotterdam-Charlois.

Getuigen meldden dat er vermoedelijk een ruzie aan de mishandeling vooraf is gegaan. De fiets van het slachtoffer is waarschijnlijk meegenomen, maar meer weet de politie nog niet. De politie onderzoekt de zaak en is nog op zoek naar meer getuigen.