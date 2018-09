De politie heeft vrijdag een 9-jarige fietsendief aangehouden. Twee anderen waren bij hem.

De politie heeft vijf fietsen in beslag genomen. Deze waren vermoedelijk gestolen in de omgeving van de Brandsma-Akker in Barendrecht.

De dieven waren eerder ook al gezien op het Middeldijkerplein. Hoe oud de andere twee zijn, is onbekend.