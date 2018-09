Politiek010: Komt er een autoluwe Witte de Withstraat?

Veel bezoekers van de Witte de Withstraat hebben last van 'asorijders'

In de nieuwe Politiek010 veel aandacht voor de Witte de Withstraat. De gebiedscommissie Centrum adviseert het college om een onderzoek te doen naar het autoluw maken van de straat. Bezoekers van de populaire uitgaansstraat hebben last van overlastgevende autobestuurders.

Naast de Witte de Withstraat brengen we ook een bezoek aan de actievoerende leraren van het primair onderwijs. Raadslid Jimmy Smet van GroenLinks is een van hen. "Het wordt tijd dat we een keerpunt markeren en opkomen voor meer salaris en lagere werkdruk", zegt Smet.

Deze week debatteerde een raadscommissie over het kritische Rekenkamerrapport over de Rotterdamse nachtopvang. Er moeten meer opvangplekken komen en de doorstroming naar woningen moet beter.